Gmina Śrem: co z brakującym chodnikiem w miejscowości Wyrzeka? Starosta Śremski odpowiedział na pismo złożone przez radnego

Odpowiedź starosty ws. chodnika w miejscowości Wyrzeka

W interpelacji złożonej w dniu 29 marca br. wskazano konieczność budowy chodnika we wspomnianym fragmencie ulicy Leśnej w Wyrzece (gm. Śrem). Jest to część drogi powiatowej 4069P. Dokładnie chodzi o odcinek 250 metrów do skrzyżowania z ulicą Śremską. Na interpelację radnego Majsnera odpowiedział Starosta Powiatu Śremskiego, Zenon Jahns.