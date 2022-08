Gmina Śrem ogłosiła przetarg na "komunikację miejską". Gmina chce podpisać umowę na cztery lata za ponad 12 mln złotych

Przetarg na "komunikację miejską" w gminie Śrem

Gmina Śrem po raz drugi mierzy się z poszukiwaniem przewoźnika, który miałby realizować na terenie gminy Śrem przewozy pasażerskie w ramach działalności śremskiej komunikacji miejskiej.

Podobnie jak w poprzednim przypadku przetarg obejmuje cztery lata świadczenia takich usług, a szacowany koszt tego przedsięwzięcia w ogłoszonym we wtorek 9 sierpnia postępowaniu to niemal 12,4 mln złotych. W porównaniu do poprzedniego przetargu to wzrost kwoty o około 900 tys. złotych.