Gmina Śrem po pierwszym przetargu w tym roku. Będzie trzeba dołożyć pieniędzy. Jedyna oferta przewyższyła kwotę przeznaczoną przez samorząd

Czy gmina Śrem dołoży pieniędzy do ukwiecenia miasta?

Czy zatem przetarg znajdzie swój pozytywny finał, czy zostanie unieważniony i między innymi ukwiecenie śremskiego mostu stanie pod znakiem zapytania? Otóż jak wynika z naszych informacji, wszystko wskazuje na to, że gmina najprawdopodobniej zdecyduje się na dołożenie pieniędzy i finalizację przetargu.

Oferta przetargowa na ukwiecenie Śremu, dokonanie nowych nasadzeń oraz pielęgnację tych, które już w mieście funkcjonują, złożona została przez firmę "Ogrody Grzywaczyk Pracownia Kształtowania Krajobrazu" i opiewa na kwotę 202 875,00 złotych. Co przekracza założoną przez śremski samorząd sumę o niemal 43 tysiące złotych.

Ukwiecenie Śremu w 2024 roku w liczbach

To oczywiście nie wszystkie rośliny, które mają zostać zasadzone w 2024 roku. W Śremie znajduje się również wiele rabat, które także co roku są obsadzane oraz o nasadzeniach tulipanów w Parku Śremskich Odlewników. Zdradzimy, że tych ostatnich będzie cztery tysiące - będą one czerwone i żółte.

Jak widać, aby Śrem był piękny i pełen kwiatów wymagane jest sporo nakładów pracy oraz dbanie o rośliny, które pojawiają się w przestrzeni publicznej miasta.