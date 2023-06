Gminny Eko-Rajd w Masłowie. To dwudziesta trzecia edycja wydarzenia dla uczniów szkół podstawowych z gminy Dolsk [film, zdjęcia]

Eko zagadki Pana Ambrożego i inne zadania podczas eko-rajdu w Masłowie

Już po raz dwudziesty trzeci uczniowie szkół z Dolska i Masłowa uczestniczyli w tradycyjnym eko-rajdzie. Uczestnicy tego wydarzenia wystartowali z boiska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie, gdzie wraz z opiekunami otrzymali regulaminy, instrukcje i mapy z trasą rajdu. Do pokonania mieli trasę liczącą około 6 kilometrów, która wiodła wśród pól w kierunku miejscowości Drzonek, następnie wzdłuż szosy do Wieszczyczyna i z powrotem do Masłowa.