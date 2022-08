"Górale" ścigali się w Bodzyniewie. To przedostatnie zawody z cyklu Solid MTB [zdjęcia]

Do Bodzyniewa przyjechało ponad 260 miłośników kolarstwa górskiego. Tradycyjnie uczestnicy rywalizowali na trzech dystansach: giga (ok. 62 km), mega (ok. 43 km) i mini (ok. 21 km). Trasa wiodła między polami w kierunku Lubiatowa, a następnie przebiegała przez tereny leśne położone nad jeziorem Cichowo. Podobnie jak na poprzednicy wyścigach największym zainteresowaniem cieszył się dystans mini na który zapisało się 192 zawodników. Na tym dystansie jako pierwszy na mecie zameldował się Michał Kowalczyk (00:46:33) z Kosox Bike Team. Dystans ok. 43 kilometrów najszybciej pokonał Kacper Fiszer (01:40:52) z Real 64 Sto. Natomiast na dystansie giga zwyciężył Hubert Semczuk reprezentujący barwy StrefaSportu.pl MW Invest.

Nie zabrakło także dystansów przygotowanych specjalnie z myślą o najmłodszych. Więcej informacji na http://solidsport.pl/