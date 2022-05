Greatman Triathlon Śrem 2022. Niedziela w Śremie należała do triathlonistów. Rywalizowano nad jeziorem Grzymisławskim OPRAC.: Tomasz Barylski

Greatman Triathlon wrócił do Śremu po pandemicznej przerwie. W niedziele 22 maja nad jeziorem Grzymisławskim oraz na wyznaczonych trasach biegowych i kolarskich rywalizowali triathloniści. w pierwszej kolejności na przygotowanych trasach rywalizowali ci zwodnicy, którzy zdecydowali się wystartować na krótszym dystanse, czyli na dystansie 1/8 Iron Man w konwencji z zabronionym draftingiem. Pływanie obejmowało jedną pętlę długości 475m. Po pływaniu zawodnicy dobiegali ok. 300 m do strefy zmiany i tam przesiadali się na rower. Trasa rowerowa wynosiła ok. 22,5 km. Po przejechaniu wyznaczonego odcinka pozostał już tylko bieg. Trasa biegu wynosiła na dystansie 1/8 IM ok.5,25 km i były to dwie pętle na terenie w okolicy plaży miejskiej w Śremie. Chętnych do udziału w zmaganiach nie brakowało.