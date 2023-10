Grono pedagogiczne z gminy Śrem uczciło swoje święto. Dzień Edukacji Narodowej w Śremie świętowano w Muzeum Śremskim

Nauczycielskie święto w gminie Śrem. Tak obchodzono Dzień Edukacji Narodowej

W gminie Śrem Dzień Edukacji Narodowej to duże święto dyrektorów gminnych szkół, nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych. W tym roku całe grono pedagogiczne spotkało się w piątek 13 października w sali Muzeum Śremskiego na uroczystej gali zorganizowanej przez gminę Śrem.

Chciałabym podziękować przede wszystkim, że dbacie Państwo o wysoki poziom edukacyjny dzieci, że zabezpieczacie Państwo przede wszystkim dużo potrzeb społecznych, których w obecnych czasach jest bardzo wiele i na poziomie przedszkoli i na poziomie szkół podstawowych. Podziękować chciałam również całej kadrze, że wspaniale dba o nasz majątek gminny, że dbamy wspólnie o nasze dobro. Chciałabym podziękować podmiotom zewnętrznym, że przepięknie uzupełniają właśnie naszą sieć edukacyjną, że każdy ma możliwość wyboru. Dzisiejsze dzień to dzień świętowania, czyli życzenia. Życzę Państwu przede wszystkim satysfakcję z wykonywania zawodu. Żebyście Państwo odczuwali ze strony i dzieci i rodziców, i swoich przełożonych, że jesteście państwo doceniani, naprawdę chylę czoła i pięknie dziękuję za waszą pracę. Chciałabym dzisiaj wszystkim życzyć, żebyście Państwo byli szczęśliwymi ludźmi, bo uważam że jeżeli człowiek jest szczęśliwy, to wykonuje swoją pracę najlepiej.

W pierwszej kolejności do zebranych na sali zwrócił się burmistrz Adam Lewandowski, który życzył pracownikom oświaty, którym sam zresztą był przez lata, między innymi odwagi, zdrowia, wytrwałości, cierpliwości oraz stabilizacji.

Nagrody dla pedagogów z gminy Śrem od KEN, MEN, burmistrza Śremu oraz dyrektorów

Po wystąpieniu burmistrza Lewandowskiego oraz naczelnik Jabłońskiej przyszedł czas na wręczenie pierwszych nagród. Jednymi z pierwszych osób zaproszonych na scenę byli ci pedagodzy, którzy wyróżnieni zostali medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami Ministerstwa Edukacji Narodowej i nagrodą Kuratora Oświaty w Poznaniu. Medalem wyróżniono Grażynę Kałużną, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, nagrodami ministerialnymi natomiast Karolinę Worobiew, dyrektor SP5 w Śremie, Kamilę Winnicką-Temporale, nauczycielkę SP5 w Śremie, a nagroda kuratorska trafiła do rąk Marcina Szydłowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

W sumie Dzień Edukacji Narodowej w gminie Śrem to ponad 200 nagród i wyróżnień dla ludzi na co dzień tworzących lokalną oświatę i przygotowujących dzieci do kolejnych etapów edukacji i dorosłego życia.

Na koniec dla wszystkich zabrzmiały ze sceny włoskie przeboje w wykonaniu Alberta Amatiego, a sali obok na społeczność nauczycielską czekał słodki poczęstunek.