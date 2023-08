Handlowali nielegalnym tytoniem w Wielkopolsce. Trzech podejrzanych zatrzymanych przez poznańskich policjantów

Trzech osoby zatrzymane w związku z handlem nielegalnym tytoniem

Do zatrzymania podejrzanych doszło we wtorek, 8 sierpnia. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali trzy osoby, które były podejrzane o sprzedaż papierosów i innych wyrobów tytoniowych bez akcyzy. Cały proceder miał miejsce w jednym w Środzie Wielkopolskiej. W jednym ze sklepów 30-letnia kobieta i jej dwa 38-letni wspólnicy handlowali nielegalnymi papierosami.