Harcerze ze śremskiego Hufca ZHP świętowali 11 listopada oraz 110 lat istnienia hufca w Śremie Katarzyna Baksalary

W tym roku harcerze z Hufca ZHP w Śremie świętowanie 11 listopada i odzyskanie przez Polskę niepodległości połączyli z obchodami 110-lecia śremskiego hufca. Świętowanie rozpoczęli od zbiórki przy tablicy upamiętniającej śremskich zasłużonych instruktorów harcerskich. Tam odśpiewano hymn, przypomniano, dlaczego 11 listopada jest tak ważnym świętem dla każdego Polaka oraz zapalono znicz przy tablicy pamiątkowej. Podczas zbiórki złożono również najlepsze życzenia hm. Elżbiecie Malickiej, która właśnie w tym dniu obchodzi urodziny. Uroczysta zbiórka to nie jedyny sposób na wspólne świętowanie. Harcerze z Hufca ZHP w Śremie po zakończeniu zbiórki wyruszyli na trasę gry terenowej, dzięki której z pewnością dowiedzą się więcej o historii harcerstwa w Śremie i dążeniu do niepodległości mieszkańców naszego miasta, a także będą uczyć się współpracy i koleżeńskości na co dzień.