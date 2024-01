II Turniej Unihokeja „Floorball Śrem”. Blisko setka dzieci ze szkół podstawowych rywalizowało na sali Śremskiego Sportu

Drugi turniej unihokeja w Śremie. Chętnych do gry nie brakowało

Unihokej to wcale nie łatwa dyscyplina sportu i zanim połknie się bakcyla grania, to trzeba sporo cierpliwości i zacięcia. Jak widać po uczestnikach turnieju zorganizowanego przez Śremski Klub Unihokeja "Floorball Śrem", którymi byli uczniowie szkół podstawowych z gminy Śrem, im zacięcia nie brakuje, a do rywalizacji o turniejowe punkty chętnie stanęli w szranki.