III Konkurs fryzjerski w ZSP Śrem. W tym roku tematem "Wróżki, stwory i inne potwory"

Konkurs dla przyszłych fryzjerów w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie

Jest to już trzecia edycja tego konkursu, który na czas pandemii przymusowo pozostawał w zawieszeniu. W sumie w Śremie do udziału w konkursie zgłosiło się 15 trzyosobowych zespołów składających się z fryzjerki, makijażystki oraz modelki. W sumie jest to 45 osób planujących związanie swojej przyszłości właśnie z fryzjerstwem i pokrewnymi mu zawodami. Uczestnicy konkursu przyjechali do Śremu z Poznania, Jarocina, Krotoszyna i Leszna.