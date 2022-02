IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Trzeba się liczyć z powtórką z ostatnich dni. Tym razem nad Polskę nadciąga niż Eunice.

W sobotę przed południem do Polski mocno przybliży się ośrodek niżu #Eunice. Modele numeryczne wskazują, że niż będzie przechodził przez południową i środkową część Morza Bałtyckiego powodując przy tym znaczny wzrost gradientu barycznego na północy i w centrum Polski. To z kolei będzie przyczyną bardzo silnego i porywistego wiatru, którego prędkość w porywach w centrum kraju może osiągać 90-110 km/h, w województwach Polski Północnej do 110-120 km/h, a na Wybrzeżu nawet do 130-140 km/h! Na południu powinno wiać słabiej, w porywach do 75-90 km/h