Impreza "Rowerem do... Dolska" rozpoczęła oficjalnie sezon rowerowy w powiecie śremskim

Impreza rowerowa pod hasłem "Rowerem do..." jest szczególna. Po pierwsze jest to forma rajdu rowerowego bez startu. Znana jest jedynie meta, gdzie na rowerzystów czeka słodki poczęstunek i konkurencje sprawnościowe. A więc można wyruszyć z dowolnego punktu i dzięki temu, rowerzyści docierający na metę imprezy poznają rozmaite ścieżki rowerowe prowadzące do mety.