Jacek Borowski i pies Diego podróżują motorem po Polsce i Europie. Razem przejechali ponad 10 tysięcy kilometrów [zdjęcia]

Jacek Borowski ze Śremu to pasjonat podróży, miłośnik ogrodnictwa, który kocha zwierzęta. Swoją pasję do podróżowania dzieli wspólnie z czworonożnym przyjacielem. Jest nim pies Diego, piękny, rasowy owczarek belgijski. Ten niezwykły duet przemierzył na motorze kilka krajów Europy. Nasi bohaterowie przejechali niemal 7000 kilometrów przez Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację, Czarnogórę, Albanię, grecką wyspę Korfu, Włochy, Szwajcarię i Niemcy. Europejski trip zajął im 45 dni i dzięki temu stali się trochę rozpoznawalni.

Schronisko w Gaju zaprosiło nas, żebyśmy zostali oficjalnie ich ambasadorami. Diego jest ambasadorem tych bezdomnych piesków. Polega to na tym, że gdziekolwiek jesteśmy promujemy Gaj. Są to akcje: “Wędrujący gaj”, która polega na tym, że rozwozimy tzw. dukaty gajowe. Informują one, że w schronisku w Gaju są fajne zwierzaki. Rozdawaliśmy je w różnych miejscach Polski. Ludzie robią sobie zdjęcia z tymi dukatami oznaczając je na Facebooku czy Instagramie. Również my pozujemy z nimi do zdjęć. Z tego, co wiem jeden z takich dukatów trafił nawet do Londynu. Rozsialiśmy je po całej Polsce.