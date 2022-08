Już można składać wnioski na dodatek węglowy! Jak to zrobić w Śremie? Sprawdź

Odpowiednie rozporządzenie, które przypieczętowało możliwość wypłat tego dodatku, podpisane zostało przez minister Annę Moskwę we wtorek 16 sierpnia i od dnia następnego weszło w życie.

W Śremie wnioski o dodatek węglowy można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Roweckiego 31 w godz. od 7.00 do 15.00. Wnioski można składać również przez internet, musi być on jednak wówczas opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub składając go, trzeba będzie skorzystać z profilu zaufanego.