Kijkarze rozpoczęli sezon w Parku Puchalskiego w Śremie. ChodząBoLubią i doskonale się przy tym bawią

ChodzęBoLubię rozpoczęło sezon kijkowy. W Śremie miejscówką jest Park Puchalskiego

Nordic walking to doskonały sposób na rekreację i zadbanie o zdrowie niemal dla każdego. O tym przekonuje się każdego roku wielu śremian, którzy decydują się dołączyć do ekipy działającej w ramach projektu ChodzęBoLubię. Zaletą spróbowania tej formy ruchu właśnie z ekipą CBL jest pomoc trenerów nordic walkingu od A do Z, a także całkowita niezależność w uczestnictwie w treningach - nie ma żadnych składek, żadnych zapisów, żadnych zasad - no może poza jedną, miejsce spotkań i termin są zawsze takie same.