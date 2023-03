Kolejna kolizja na DW 434 w Śremie. Kierowca nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego pojazdu

Zderzenie pojazdów na wysokości hurtowni spożywczej w Śremie

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe przedpołudnie. O godzinie 10:07 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Śremie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na wysokości hurtowni spożywczej Eurocash Cash & Carry przy ulicy Gostyńskiej w Śremie. Do akcji wysłano dwa zastępy śremskiej JRG oraz druhów z OSP Pysząca. Pierwsze informacje mówiły o jednej osobie poszkodowanej.