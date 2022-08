Kolejna odsłona Greatman Triathlon Trilogy. Prawie 300 zawodników wystartowało w triathlonie w Kórniku [zdjęcia cz. 1]

Na początku do rywalizacji przystąpili uczestnicy dystansu 1/8 Iron Mana. W sumie było to prawie 300 zawodników. Na sam początek pływanie na dystansie 450 metrów. Po dobiegnięciu do strefy zmian przesiadka na rower i pokonanie trasy o dystansie 22,5 kilometra. Na sam koniec pozostał biegu na dystansie około 5,25 km. W pierwszej części naszej galerii prezentujemy przygotowania uczestników do rozpoczęcia zawodów oraz start w pierwszej konkurencji, czyli pływaniu.