Kolejne walki śremskich pięściarzy. Udane występy reprezentantów ŚKB Warta w Mielcu i Lesznie [zdjęcie]

Maks wrócił do pięściarstwa po dwuletniej przerwie i od razu podjął się dużego wyzwania jakim były Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Liczyliśmy co najmniej na brązowy medal, ale nie ma się co łamać - w wielkim skrócie zrzucamy przysłowiową "rdzę" i jedziemy dalej