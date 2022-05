Kolejny koncert w Śremskim Sporcie można wpisać na listę udanych imprez w Śremie. W sobotę zagrał Korek i Roxana Tutaj & Good Omen Katarzyna Baksalary

Kolejny koncert w Śremskim Sporcie można wpisać na listę udanych imprez w Śremie. W sobotę zagrał Korek i Roxana Tutaj & Good Omen Katarzyna Baksalary

Śremski Sport po raz kolejny zaprosił mieszkańców Śremu i nie tylko do udziału w wydarzeniu nie tyle sportowym ile kulturalnym. Za budynkiem śremskiej pływalni kolejny raz pojawiła się scena, oświetlenie, nagłośnienie oraz stoliki, ławki i leżaki. Wszystko po to, aby można było się cieszyć występem dwóch zespołów - Korka oraz Roxany Tutaj & Good Omen. Chętnych do posłuchania muzyki w wykonaniu śremian nie brakowało, a atmosfera koncertu po raz kolejny była świetna. Przypominamy, że poprzednim razem na scenie oprócz Korka pojawiła się Iwona Jurga z zespołem Krople Dżdżu. Zobaczcie zdjęcia z koncertu oraz posłuchajcie jak grano ze Śremskim Sportem.