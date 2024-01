Kolizja na DW 436! W Pyszącej ciężarówka zderzyła się z autobusem przewożącym dzieci

- powiedział mł. kpt. Piotr Michalski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie.

Kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i najechał na tył autobusu szkolnego, a następnie wjechał do przydrożnego rowu. Autobus właśnie zbliżał się do szkoły. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia, to wszystkie dzieci były już w szkole. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie sprawcy kolizji