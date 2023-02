Kolizja na ul. Piłsudskiego w Śremie. Na miejscu straż pożarna, policja oraz pogotowie

Kolizja na jednej ze śremskich ulic. Na miejscu służby i pogotowie

W sobotę 4 lutego na ul. Piłsudskiego w Śremie doszło do kolizji. Jak wynika z naszych ustaleń, około godz. 15.15 kierująca samochodem marki opel wjechała w tył samochodu jadącego przed nią. Kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej udzielił ratownik medyczny z kolegami, który najechał na to zdarzenie. Później opiekę nad kierującą przejęli strażacy i zespół karetki pogotowia. Nic nie wskazuje na to, aby kierująca oplem odniosła poważne obrażenia.