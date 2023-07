Kolorowe szaleństwo w Książu Wielkopolskim. Bieg Kolorów jak zwykle okazał się strzałem w dziesiątkę

Bieg Kolorów w Książu Wielkopolskim. Najbardziej kolorowa impreza sezonu za nami

Bieg Kolorów to letnie wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez. Tegoroczna edycja udowodniła, że mieszkańcy gminy Książ Wielkopolski, ale także okolic właśnie takich imprez oczekują i podczas takich wydarzeń doskonale się bawią.

W tym roku bieg odbył się w samym Książu Wielkopolskim. Start i meta zlokalizowano w pobliżu ksiąskiego amfiteatru. Zanim jednak uczestnicy biegu, a w tym roku było ich blisko 270, stanęli na starcie, odbyła się rozgrzewka oraz po raz pierwszy Piana Party, czyli nieco inna forma "zmoczenia" przed biegiem zawodników. Wszystko po to, aby kolorowe proszki na pewno po wizytach na kolejnych punktach na trasie kolory dobrze przyczepiły się do zawodników.

Dwie trasy, kolorowe proszki i Piana Party, czyli Bieg Kolorów w ksiąskim wykonaniu

Jak się okazało, piana wyrzucana z armatki sprawiła ogromną frajdę zarówno dzieciom jak dorosłym i jeszcze bardziej pozytywnie nastawiła ich do biegu. W tym roku przygotowano dla uczestników dwie trasy:

pierwsza z nich to dystans pięciu kilometrów,

druga natomiast była, krótsza i znacznie popularniejsza wśród uczestników biegu, jej dystans to 1,5 kilometra.

To, co najważniejsze w tej kolorowej i nieco szalonej imprezie, to dobra zabawa, a nie miejsce na mecie czy czas.