Komunikacyjny Armagedon na naszych drogach. Podróżujący ważną trasą będą skierowany na objazdy m.in. przez powiat śremski

Rolnicy zablokują na krajową Jedenastkę. Po południu na godzinę odblokują drogę

Na naszych łamach informowaliśmy o zapowiadanych na środę utrudnieniach w związku z blokadą protestujących rolników na drodze wojewódzkiej nr 434 . Protestujący zablokują most na Warcie na wysokości miejscowości Kawcze. Z kolei w sąsiednim powiecie średzkim rolnicy od godziny 8:00 do 18:00 zamierzają blokować drogę krajową nr 11 w Nowym Mieście nad Wartą.

Objazdy wyznaczono m.in. przez powiat śremski

Średzka policja opublikowała mapę z zaznaczonymi trasami objazdu i miejscami, w których ruch będzie kierowany ręcznie przez policjantów. Jak to wygląda w praktyce?

Warto dodać, że blokada w Nowym Mieście nad Wartą to nie jest jedyna blokada w naszej okolicy. Rolnicy będą również blokować Jedenastkę w miejscowości Koszuty. Blokady zapowiedziano również w Kórniku. Oznacza to jedno. Tego dnia wszyscy kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, a przede wszystkim stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów, którzy w newralgicznych miejscach będą ręcznie kierować ruchem.