Koncerty w Muzeum Śremskim. Premierowy koncert Limdej i kolejne odsłony "Muzy w Muzeum" - zaproszenie

Koncerty w Muzeum Śremskim. Premiera płyty zespołu Limdej

Już w najbliższą niedzielę 12 czerwca o godz. 18:00 w sali widowiskowej naszego muzeum zagra Limdej . To śremski zespół, który wcześniej był znany pod nazwą “Julia Bartkowiak z zespołem”. Jest on tworzony od 2015 roku przez śremskich muzyków. Wokalistką kapeli jest Julia Bartkowiak , a towarzyszą jej Leszek Wawrzynowicz (klawisze,chórki), Jacek Golimowski (gitara elektryczna), Daniel Finger (gitara basowa) i Michał Kozłowski (perkusja).

Koncerty w Muzeum Śremskim. “Muza w Muzeum” - kolejne odsłony

To nie jedyna muzyczna propozycja naszego muzeum na najbliższe tygodnie. 1 lipca w amfiteatrze zlokalizowanym w ogrodzie Muzeum Śremskiego kolejny koncert w ramach cyklu “Muza w Muzeum”. Od 19:30 na scenie wystąpi duet BAiKA. Tworzą go Piotr Banach i Kasia “Kafi” Sondej. Wspomniany Piotr Banach to pierwszy lider grupy Hey, który współpracował z Katarzyną Nosowską przy jej pierwszej solowej płycie. Natomiast “Kafi” to wokalistka grająca na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych.