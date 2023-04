Lany Poniedziałek w Zbrudzewie. Tradycją tej wsi jest wielkanocny korowód Kominiarzy z Niedźwiedziem. Przypominamy to wydarzenie! Katarzyna Baksalary

Lany Poniedziałek w Zbrudzewie, to przede wszystkim korowód Kominiarzy z Niedźwiedziem oraz murzenie. Ta tradycja ma już ponad sto lat. Gdyby nie pandemia, to o tej porze kominiarze już smarowaliby sobie twarze sadzą, Niedźwiedź już prawie byłby gotowy do wyjścia na ulicę, a Baba już kończyłaby swój wielkanocny makijaż. Niestety pandemia pokrzyżowała plany zbrudzewskim przebierańcom drugi rok z rzędu. Warto jednak o tej tradycji mówić i ją przypominać!