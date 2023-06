Lato coraz bliżej. Słońce i wysoka temperatura nie odpuszczają. Jak radzić sobie z gorącą aurą i na co uważać? Sprawdźcie!

Od jakiegoś czasu upał w Polsce staje się nieznośny - i to nie tylko w okresie letnim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej co jakiś czas wydaje ostrzeżenie przed upałami. W najbliższych dniach temperatura osiągać nawet 30 stopni Celsjusza i więcej w dzień, a w nocy powyżej 18 stopni Celsjusza. Jak sobie radzić z upałami? Unikajmy wychodzenia z domu, jeśli to konieczne i nie zapominajmy o piciu wody. Długotrwałe przebywanie na słońcu może skończyć się m.in. udarem. Poniżej przypominamy porady, które warto wziąć do serca, gdy z nieba leje się żar.

Długie przebywanie w pełnym słońcu może być szkodliwe dla zdrowia, a nawet życia. Jednym z zagrożeń upałów jest udar słoneczny, a drugim poparzenia. Jak rozpoznać udar?

Jak rozpoznać i uniknąć udaru?

Do pierwszych objawów udaru słonecznego należą: zmęczenie,

bóle głowy,

nudności

możemy również mieć zaburzenia równowagi czy widzenia Ważne jest, aby latem podczas upalnych dni zwracać uwagę na reakcję swojego organizmu i w razie możliwości szukać cienia - jeśli już musimy wyjść na zewnątrz w ciągu dnia. Jak radzą lekarze, do upałów trzeba podchodzić przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem. Jeśli jest to możliwe, najlepiej pozostać w domu lub w budynku. Ogranicz swój wysiłek fizyczny i pić bardzo dużo. W czasie tak wysokich temperatur każdy z nas powinien wypijać przynajmniej dwa i pół litra wody dziennie. Warto też sięgnąć po owoce np. takie jak arbuz, który ma w sobie dużo soku, a wcześniej schłodzony jest z pewnością smaczną i orzeźwiającą przekąską w ciągu dnia.

Metodą na ochłodzenie się, są również chłodne okłady, zwłaszcza na głowę i klatkę. Powinny być one ednak nie za zimne. We wszystkim trzeba zachować umiar. Dobrze zrobi również np. kąpiel w jeziorze, ale leżenie na plaży w pełnym słońcu, czyli tzw. kąpieli słonecznych przy takiej temperaturze ja teraz za oknem należy unikać.

Klimatyzacja tak ale...

Podczas upałów warto korzystać ze wszelkich udogodnień takich jak klimatyzacje czy wentylatory. Tu także jednak trzeba zachować umiar. Wsiadając do samochodu nie rozkręcajmy więc klimatyzacji na całość, ale ustawmy tak, żeby w środku było około 5-6 stopni mniej niż na zewnątrz. Jeśli będziemy korzystać z klimatyzacji niewłaściwie to może się to dla nas skończyć np. anginą, szokiem termicznym, czy zapaleniem zatok.

Jeszcze jednym aspektem groźnym dla naszego zdrowia podczas upałów są poparzenia słoneczne, które powstają przy nadmiernym wystawianiu skóry na słońce. Poparzenie skóry może pojawić się w różnym czasie i zależy od naszej karnacji. Im więcej ochronnego pigmentu w skórze, czyli melaminy tym dłużej skóra walczy z nadmiarem promieniowania ultrafioletowego, które odpowiada za oparzenia. Najbardziej wrażliwą na słońce skórę mają osoby o jasnej karnacji oraz dzieci.

Słońce może poparzyć!

Oznakami oparzenia słonecznego są takie objawy jak:

czerwona i nadmiernie ciepła skóra (oparzenie pierwszego stopnia),

pęcherze wypełnione płynem (drugi stopień). Do lekarza powinniśmy się udać kiedy na skórze zaobserwujemy pierwsze bąble z przeźroczystym płynem. Jest to sygnał, że oparzenie jest przynajmniej drugiego stopnia. Trzeci stopień oparzenia słonecznego natomiast to zniszczenie całej warstwy skóry. Dodatkowym objawem poparzenia słonecznego jest odczuwalny, bardzo silny ból. Oparzenia tego typu powoduje również wrzątek lub też otwarty ogień. Najczęściej z trzecim stopniem lekarze mają do czynienia w przypadku niemowląt, które bez żadnych zabezpieczeń zbyt długo przebywały na słońcu. Skóra tak małych dzieci jest niezwykle delikatna i wrażliwa. Warto zabezpieczać niemowlęta przed słońcem kremami z flitem oraz zadbać o to by nie przebywały one w pełnym słońcu całymi dniami.

Słuchajmy głosu rozsądku

Najlepszą ochroną przed słońcem jest profilaktyka i zdrowe podejście do słońca. Kiedy skóra jest piekąca i zaczerwieniona, schładzamy ją. Są w aptekach dostępne leki, które pomogą nam w tym przypadku. Sprawnie schładzają skórę. Jeśli pojawią się już pęcherze, warto zgłosić się do lekarza rodzinnego lub do lekarza pomocy doraźnej, który przyjmuje w nocy, weekendy i święta w szpitalu.

Planując więc wypoczynek podczas upałów tak, by był on bezpieczny, należy pamiętać, żeby zabrać ze sobą wodę, nakrycie głowy i krem z filtrem. Opalanie w pełnym słońcu natomiast zamienić na wylegiwanie się w cieniu. I pamiętać o korzystaniu ze zdrowego rozsądku. To uchroni nas przed zrobieniem sobie samemu niepotrzebnej krzywdy.

Jak udzielać pierwszej pomocy?