Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego w Śremie ma 165 lat. Kroniki szkolne to prawdziwa skarbnica historii [zdjęcia]

Warto wspomnieć, że w 1954 roku w oficjalnych dokumentach szkoły Generał Józef Wybicki prze­staje być patronem szkoły. Autorowi książki o historii Liceum nie udało się niestety dotrzeć do decyzji uzasadniającej usunięcie dotychczasowego patrona.

Wracając do kwestii zmian w państwie, które w sposób gwałtowny rozpoczę­ły się po roku 1948, to w dużej mierze nie były one zauważane przez uczniów. Wspomnienia absolwentów z lat czterdziestych i pięćdziesiątych w dużym stop­niu pomijają te aspekty. Profesor Zbigniew Kwias uważa, iż powodem tego był system totalitarny w wymiarze prowincjonalnym, który miał bardzo często wy­miar inny niż w skali kraju, nierzadko karykaturalny - przekonuje dyrektor ogólniaka.