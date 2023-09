Lokale wyborcze w Śremie. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Adama Mickiewicza 89, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Jana Kilińskiego 2, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Jacka Malczewskiego 8, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Tadeusza Bora Komorowskiego 4, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Tadeusza Bora Komorowskiego 3, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Stefana Grota Roweckiego 10, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Śremska 2, 63-100 Dąbrowa numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Dezyderego Chłapowskiego 12A, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Szkolna 5, 63-100 Nochowo numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Śremska 12, 63-100 Pysząca numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Śremska 49, 63-100 Zbrudzewo numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Ks. Jerzego Popiełuszki 30, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Szkolna 4, 63-100 Śrem numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Owocowa 6, 63-100 Psarskie numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Wiatrakowa 3, 63-100 Mórka numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Szkolna 36, 63-100 Mechlin numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Góra 24, 63-100 Góra numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Kasztanowa 3, 63-100 Błociszewo numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Ks. P. Wawrzyniaka 13, 63-100 Wyrzeka numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

adres: Leśna 10, 63-100 Szymanowo numer okręgu do Sejmu: 37 numer okręgu do Senatu: 92

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Ile trzeba mieć lat, aby móc oddać głos w wyborach?

Czynne prawo wyborcze, które daje możliwość oddania głosu w wyborach, zgodnie z obowiązującym prawem polskim, posiada każdy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Wyjątkiem są osoby, które zostały pozbawione praw publicznych przez prawomocny wyrok sądowy lub Trybunał Stanu oraz osoby są ubezwłasnowolnione.

Natomiast bierne prawo wyborcze posiada każdy obywatel, który ma również czynne prawo wyborcze i jest to prawo do kandydowania. Taka osoba musi spełnić pewne warunki, na przykład najpóźniej w dniu wyborów mieć ukończone 21 lat, kiedy kandyduje do Sejmu lub 30 lat, gdy jest kandydatem w wyborach do Senatu.