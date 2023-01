Magiczne popołudnie ze śremskim Studiem Piosenki Melody. Najmłodsi zaprezentowali publiczności najpiękniejsze kolędy i pastorałki [zdjęcia]

To wyjątkowy rok dla śremskiego Studia Piosenki Melody

W zeszłym roku organizator koncertu, czyli Klub Relax organizował to muzyczne wydarzenie w swoich progach. Tym razem organizatorzy zaprosili śremian do sali spółdzielni mieszkaniowej, która wypełniła się po brzegi rodzicami, dziadkami i mieszkańcami, którzy chcieli spędzić popołudnie w klimacie kolęd i pastorałek. Dla głównych bohaterów dzisiejszego wydarzenia, czyli najmłodszych artystów nie tylko ten koncert jest wyjątkowy. Bowiem w tym roku Your Voice - Studio Piosenki Melody będzie świętować szczególny jubileusz.