Makabra na DW 432! Zderzenie samochodu osobowego z motorowerem na trasie Środa Wielkopolska - Zaniemyśl. Jedna osoba zginęła

Tragedia na drodze wojewódzkiej. Nie żyje motorowerzysta

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór około godziny 19:00. Na drodze wojewódzkiej nr 432 ze Środy Wielkopolskiej do Zaniemyśla na wysokości miejscowości Kijewo doszło do zderzenia samochodu osobowego z motorowerem. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano jednostki straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego. W wypadku zginęła jedna osoba, 47-letni mężczyzna, a 47-letnia pasażerka trafiła do szpitala.