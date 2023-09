Makabra na DW nr 310! W Grabianowie samochód osobowy uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Nie żyje jedna osoba

Tragiczny poranek na drogach w naszym regionie

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Śremie w niedzielny poranek, o godz. 6:03. Ze zgłoszenia wynikało, że na drodze wojewódzkiej nr 310 ze Śremu do Czempinia, na wysokości miejscowości Grabianowo (gm. Brodnica) doszło do pożaru samochodu osobowego. Do akcji wysłano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie, druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy i Żabnie oraz zespół ratownictwa medycznego i policję.