Manolofest po raz trzeci w Muzeum Śremskim. Było głośno i międzynarodowo. Młodzi śremianie chcą takich imprez

Manolo w trzeciej odsłonie. Bruno Gapys na scenie Muzeum Śremskiego

Na scenie - czy to amfiteatru, czy to sali - Muzeum Śremskiego usłyszeć jak do tej pory można było wielu artystów. Od ludzi takich formatów jak Krzesimir Dębski, przez zespoły Raz, Dwa, Trzy i Chłopcy z placu Broni, po lokalne kapele i artystów. W minioną niedzielę, kolejną szansę do zaprezentowania się przed rodzimą publicznością otrzymał Bruno Gapys, znany bardziej jako Manolo i ją wykorzystał. Obok niego podczas wydarzenia pojawili się również zaproszeni przez niego goście m.in. Amelia Jankowiak, a także Satori, czyli Piotr Okonek, oraz goście z Włoch, czyli Kelly The Lone i Caudo.