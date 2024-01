Marta walczy z nowotworem. Dowiedziała się o nim będąc w ciąży. Potrzebuję waszej pomocy, aby wygrać walkę z chorobą i wrócić do syna

To właściwie dopiero początek drogi, trudnej walki o życie Marty. To, jak będzie wyglądało leczenie, okaże się w trakcie. To, ile będzie kosztowało – także… Na ten moment szacujemy wszystkie dodatkowe koszta na 15 tysięcy złotych miesięcznie… Ogromna suma, dlatego postanowiliśmy poprosić o pomoc dla Marty. Do tego dochodzą niezwykle kosztowne badania genetyczne, które musimy zrobić we własnym zakresie. Nie wiemy, co przed nami. Musimy się przygotować na wszystko…