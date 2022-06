Mechlin pod Śremem. Samoobsługowy punkt sprzedaży miodu pana Lucjana z Mechlina. Przyjedź, zapłać, zabierz słoiczek

Pszczelarstwo to pasja pana Lucjana, której więcej czasu poświęca od kilku lat. O samoobsługowym punkcie sprzedaży miodu pomyślał jednak dopiero dwa lata temu.

W tym roku to już trzeci sezon kiedy budka z miodem stoi przed domem. Do tej pory w zasadzie wszyscy klienci tego mojego punktu byli uczciwi i za miód solidnie wrzucali pieniądze do skrzynki