Męskie granie na śremskich kortach. Marek Figaniak zwycięzcą Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Śremskiego Towarzystwa Tenisowego

14 zawodników przystąpiło do rywalizacji o Puchar Śremskiego Towarzystwa Tenisowego

W turnieju zorganizowanym przez Śremskie Towarzystwo Tenisowe zagrało 14 zawodników. Najmłodszy z tenisistów ukończył 18 lat, a najstarszy 62. Zawodnicy rywalizowali na dwóch kortach: przy Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie oraz w Psarskiem. Mecze rozgrywano według tradycyjnej drabinki turniejowej do jednego wygranego seta. W finale rywalizowano do dwóch setów. W przypadku remisu o wygranej miał decydować super tie-break do 10 punktów.