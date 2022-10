Mieszkańcy Mszczyczyna mówią "NIE" fermie bydła w swojej miejscowości! Złożona petycja trafi do Burmistrz Dolska, Barbary Wierzbińskiej

Dwie petycje w dolskim magistracie

Mieszkańcy nie chcą kolejnej fermy w Mszczyczynie

Jak można się domyślić spotkanie wzbudziło wiele emocji. Mieszkańcy Mszczyczyna ponownie podnosili problem z panującym we wsi smrodem, plagą much oraz drogami niszczonymi przez ciężkie samochody. W tym miejscu jednak trzeba zauważyć, że inwestor zapowiedział remont jednej z dróg.

Mieszkańcy Mszczyczyna licznie pojawili się na spotkaniu z urzędnikami i przedstawicielem inwestora, które odbyło się 29 września. Katarzyna Baksalary

Chodzi konkretnie o ulicę Cichą i odcinek około 250 metrów prowadzący od sklepu do wspomnianego gospodarstwa. Nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy czują się postawieni pod ściana, a deklaracje składane przez przedstawicieli działającego już gospodarstwa zarówno co do remontu dróg jak i rozwiązania spraw much zupełnie ich nie przekonują.