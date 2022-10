Młodzi i gniewni z charakterem! UKŚ Śrem postraszył niepokonanego lidera, Avię Kamionki [zdjęcia]

- powiedział Jakub Ostrowski, trener UKS Śrem.

Wychodząc na drugą połowę wierzyliśmy mocno w to, że możemy odwrócić losy meczu. Staraliśmy się zabezpieczyć przestrzeń do naszej bramki i szukać okazji na wyrównanie. Scenariusz troszkę napisał się sam. Straciliśmy trzecią bramkę. Jednak cierpliwość w grze sprawiła, że pojawiły się sytuacje. Z 0:3 złapaliśmy kontakt na 2:3. Sędzia doliczył pięć minut i wierzyliśmy do samego końca, że wyrównany. Nie udało się, jednak to bezcenna lekcja, że należy grać do końca