Młodzi pięściarze Warty Śrem rywalizowali w Poznaniu

Plany na najbliższe tygodnie

- Nasi pięściarze pokazali dzisiaj w ringu, co potrafią chociaż nie były to łatwe walki. Aby dobrać pary dla wszystkich nasi zawodnicy musieli zmierzyć się, nie tylko z zawodnikami z wyższej kategorii wagowej, ale także wiekowej. Przygotowania idą zgodnie z planem. W przyszłym tygodniu czeka nas prawdopodobnie wyjazd na sparingi do Lubina. Potem zaczynamy okres startowy od Eliminacji kadetek do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, następnie Mistrzostwa Wielkopolski młodzików i kadetów w Śremie. Na koniec marca zaplanowano Mistrzostwa Wielkopolski juniorów i seniorów. Będzie, co robić