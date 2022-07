Moc energetycznej muzyki, czyli kolejna odsłona "Muzy w Muzeum". BAiKA i Niesamowita Sprawa dały czadu w Muzeum Śremskim [zdjęcia]

Muza w Muzeum Śremskim, czyli dobre, energetyczne nuty

Rockowo-elektryczne brzmienie, czyli duet BAiKA

Jako pierwsi przed śremską publicznością zaprezentowali się muzycy z duetu BAiKA. Tworzą go Piotr Banach i Kasia "Kafi" Sondej. Grający na gitarze Piotr Banach to pierwszy lider grupy Hey, który był producentem i współkompozytorem pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej "Puk, puk". Z kolei "Kafi" to wokalistka, która gra na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych. Co wyszło z takiego połączenia? Gitara, elektroniczne instrumenty perkusyjne oraz klawiszowe dały połączenie niesamowitej energii, która wręcz kipiała ze sceny podczas występu.