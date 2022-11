Morsowanie w kulturalnym wydaniu. Klub Kulturalne Morsy Jarosławki od ponad roku przyciąga nowych miłośników zimnych kąpieli [zdjęcia]

Nasza przygoda z morsowaniem zaczęła się w 2019 roku. Wtedy we dwie zaczęłyśmy morsować w Jarosławkach. Morsowałyśmy długo same. Dopiero na początku 2021 roku wraz z Centrum Kultury w Książu zainicjowaliśmy powstanie klubu Kulturalnych Morsów. Zaczęłyśmy wszystko nagłaśniać. Jak się okazało dołączyło do nas kilka osób, które także morsowały w Jarosławkach. Jednak o innych godzinach niż my, dlatego nigdy nie spotkaliśmy się