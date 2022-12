MotoMikołaje z ZSP Śrem jutro znów wyruszą w miasto, aby odwiedzić przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych Katarzyna Baksalary

MotoMikołaje z ZSP w Śremie to już tradycja. Jutro, czyli 6 grudnia w Mikołajki znów wyruszą w trasę po przedszkolach i szkołach. Ich odwiedziny sprawiają ogromną frajdę zarówno tym najmłodszym, jak i tym starszym dzieciom. Dla wszystkich dzieci MotoMikołaje z ZSP w Śremie mają przygotowane cukierki. Tradycyjnie również motocykliści odwiedzą samorządowców i komendanta śremskiej policji, aby już teraz złożyć im świąteczne życzenia. Jeśli ich jutro zobaczycie, zróbcie im zdjęcie i wrzucajcie w komentarze na naszym Facebooku. No i nie zapomnijcie się do nich uśmiechnąć!