Muzeum Śremskie ogłosiło konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. Ogranicza cię tylko wyobraźnia! Weź udział w konkursie i poczuj ducha świąt Katarzyna Baksalary

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z kolędami, opłatkiem, rodzinnym ciepłem oraz... z bożonarodzeniową szopką. Muzeum Śremskie zaprasza zatem do udziału w konkursie na własnoręcznie wykonaną Szopkę Bożonarodzeniową. My też zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!