Muzeum Śremskie. W piątek rusza "Muza w Muzeum". To czwarta edycja cyklu koncertów

Na początek w piątek 24 czerwca zaprezentuje się zespół Tuga i Robert Wojciechowski Band.

Tuga to nie tylko gitary i bas. Mają fajną sekcję dętą. Wieczór zakończymy przebojowo z coverami, które zaprezentuje Robert Wojciechowski Band. Tydzień później mamy duet Baika, który całkowicie wypełni muzycznie przestrzeń naszego amfiteatru. Będzie też trochę muzyki ulicznej. Niesamowita Sprawa to muzycy, którzy z poznańskich zaułków weszli na tak zwane salony. To skoczna muzyka idealnie nadająca się na spędzenie wieczoru w naszym muzealnym amfiteatrze