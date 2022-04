Muzeum Śremskie zaprasza do bliższego poznania Eugeniusza Ferstera. Wystawa dorobku artystycznego śremianina czeka na was!

Eugeniusz Ferster w Muzeum Śremskim - zapowiadana wystawa otwarta

Zapraszając was na wystawę poświęconą Eugeniuszowi Fersterowi, wiedzieliśmy, że będzie to jedno z ciekawszych wydarzeń kulturalnych tego roku. W dwóch muzealnych salach (akwarium oraz budynku galerii) znajduje się cały przekrój prac śremskiego artysty. Powszechnie znany był on z karykatur, jednak nie tylko one były clou jego twórczości.

Wernisaż wystawy, którą w Muzeum Śremskim można oglądać przez najbliższy miesiąc, odbył się w niedzielę 24 kwietnia. Gości przybyłych tego popołudnia do śremskiego muzeum powitała Ewa Nowak. Dołączyła do niej również żona bohatera wystawy Renata Ferster, a później kilka słów do wszystkich obecnych skierował syn Eugeniusza Ferstera. Przytoczył on anegdotę dotyczącą ojca oraz Krzesimira Dębskiego, którego śremianin miał okazję poznać. Muzyk jazzowy nie tylko pamięta rozmowę ze śremskim rysownikiem, ale również do dziś ma swoją karykaturę stworzoną przez Eugeniusza Ferstera.