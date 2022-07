Muzyczne piątki nad Wartą. Cykl koncertów w ogrodzie Śremskiego Ośrodka Kultury [zdjęcia]

Włoski klimat w Śremskim Ośrodku Kultury

Alberto Amati to wokalista, który swoją miłość do śpiewu odkrył w czasach, kiedy uczęszczał do konserwatorium. im. Giuseppe Verdi w Ravennie. Na początku zaczynał w klasie fortepianu. Jednak dość szybko uznał, że śpiewanie jest jego przeznaczeniem. Od 2011 roku mieszka w Polsce i zabawia publiczność włoskimi szlagierami. W jego repertuarze są takie utwory jak Azzurro (Adriano Celentano), Felicità (Albano i Romina) czy Volare (Domenico Modugno).