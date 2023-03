Muzyczny wieczór we Włościejewkach z Chórem Consensus. Tak panie z gminy Książ Wielkopolski świętowały Dzień Kobiet [zdjęcia]

Wieczór pełen muzyki we Włościejewkach

Imprezy organizowane przez ksiąskie Centrum Kultury od lat cieszą się sporym zainteresowaniem. Tak było w przypadku piątkowego wydarzenia z okazji Dnia Kobiet. Pierwotnie impreza miała się odbyć w gościnnych progach Dworu Gogolewo. Jednak zainteresowanie było tak duże, że zdecydowano się na lokalizację we Włościejewkach.

W Książu Wielkopolskim nie mogą narzekać na nudę

Tego wieczoru we Włościejewkach bawiła się ponad setka osób. Byli to w większości studenci Uniwersytetu Entuzjastów Świata. Zanim jednak rozpoczęła się wspólna zabawa odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia podczas, którego przewodnicząca, Anna Kaczmarek podsumowała mijający rok i działania UEŚ. Piątkowa impreza to nie jedyne wydarzenie dla pań przygotowane przez ksiąskie CK.