Na "podwójnym gazie" na DW 434! Pijany kierowca wjechał w ogrodzenie w miejscowości Drzonek Tomasz Barylski

To cud, że nikt nie ucierpiał! W poniedziałkowy poranek 9 stycznia na DW 434 w miejscowości Drzonek samochód osobowy wjechał w ogrodzenie posesji. To nie jedyne, co ma na sumieniu mieszkaniec gminy Mosina. Okazało się, że kierowca był nietrzeźwy.