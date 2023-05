"Na podwójnym gazie" po Śremie. Dwóch pijanych kierowców zatrzymanych przez śremskich policjantów

- poinformowała podinsp. Ewa Kasińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

Tym razem nieodpowiedzialni kierowcy nie doprowadzili do żadnego zdarzenia drogowego. Jednak policjanci po raz kolejny apelują i przypominają.

Kiedy kierujący jest nietrzeźwy to upośledzone są jego zmysły i może dojść do tragedii. Dlatego mundurowi proszą o trzeźwość za kierownicą, pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie! Dziękujemy za czujność osobom, które zaniepokojone były tym, że kierowcy jadą całą szerokością jezdni i może dojść do nieszczęścia