Na ul. Szkolnej w Śremie radar mierzy prędkość samochodom. Urządzenie ma zwiększyć bezpieczeństwo przy śremskiej "dwójce" Katarzyna Baksalary

Z końcem 2022 roku przy ulicy Szkolnej w Śremie pojawiło się nowe urządzenie. Jest to sprzęt do pomiaru prędkości samochodów nadjeżdżających od strony ul. Wielkiej Rzeźnickiej. Urządzenie ma poprawić stan bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 2. Co o nim sądzicie? Może w innych miejscach, też powinny takie urządzenia się pojawić?